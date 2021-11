Speziell im Bereich der Pflege gibt es derzeit gewaltige Missstände. Fehlende finanzielle Mittel und die Beeinträchtigung des Lernerfolgs durch Personalmangel in ihrer Ausbildung werden kritisiert. Bei einer Demonstration von Pflegekräften wurden diese Bedingungen nun gefordert. Der Protest hat am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr die Wiener Innenstadt lahmgelegt. Die Straßen waren abschnittsweise entlang des Rings gesperrt. Verstehen Sie den Zorn der Pflegekräfte? Was muss sich im Gesundheitswesen verbessern? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!