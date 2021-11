Shiffrin und Vlhova verzichten auf Rennen in Lech

Shiffrin hat seit ihrem Auftaktsieg beim Weltcup-Riesentorlauf in Sölden am 23. Oktober wegen anhaltender Rückenbeschwerden kaum trainieren können, weshalb ihr Trainer Mike Day den Verzicht bekannt gab. „Sie macht Fortschritte, aber bis heute haben wir nicht viel trainieren können“, sagte Day am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und ergänzte, dass die Teilnahme in Lech ohnehin nie am Plan gestanden sei.