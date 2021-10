Shiffrin emotional! US-Absage war sehr belastend

Siebzig, das ist unglaublich„, staunte die 26-jährige Olympiasiegerin über sich selbst. Mit diesem Jubiläumssieg liegt Shiffrin in der Geschlechter übergreifenden Allzeit-Bestenliste weiter hinter Ingemar Stenmark (86) und US-Landsfrau Lindsey Vonn (82) auf Platz drei. Der Sieg war aber vor allem der perfekte Auftakt in eine Olympiasaison, in der Shiffrin vorrangig auf ihren vierten Weltcup-Gesamtsieg los geht und in Peking in allen fünf Individual-Bewerben antreten will.