Nr. 1: Bachmann sieht keinen Grund zur Diskussion

Die Chance dazu bietet sich in Klagenfurt am Freitag gegen Israel und am folgenden Montag gegen die Republik Moldau. „Wir wollen das Länderspiel-Jahr positiv abschließen und uns ein gutes Gefühl geben für das Play-off im März, in dem es dann in einem Spiel auf alles ankommt“, erklärte der ÖFB-Torhüter. Die ersten beiden Plätze in der WM-Qualifikation sind bereits außer Reichweite. Bachmann: „Wir wollen die beiden Spiele gewinnen, egal ob es um etwas geht oder nicht. Als Sportler will man jedes Spiel gewinnen, bei dem man auf dem Platz steht.“