Edmonton Oilers setzten in NHL-Erfolgsserie fort

Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bereits den neunten Saisonsieg eingefahren, nur ein Spiel ging bisher verloren. Beim 6:5-Heimsieg gegen die New York Rangers erzielte Leon Draisaitl das entscheidende Tor in der Verlängerung. Die Oilers führen die Pacific-Division weiter an. Als einziges Team weiter sieglos blieben die Arizona Coyotes, die mit 1:3 den Anaheim Ducks unterlagen.