Doppler und Horst haben neue Partner gefunden

Doppler wird vermehrt national spielen, will aber auch international noch antreten. „Thomas Kunert ist dafür ein optimaler Partner, er ist national top, hat internationale Punkte und hat auch bereits viel Erfahrung bei Workshops, die sicher auch einen gewissen Anteil in meiner künftigen Karriere haben werden.“ Der Mentoring-Gruppe um den 21-jährigen Salzburger Paul Pascariuc gehören auch Laurenz Leitner (20), Timo Hammarberg (17) und Tim Berger (16) an.