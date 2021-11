Christkindlmarkt nun doch mit 2-G-Regel

„Wir gehen davon aus, dass wir auf so gut wie alle Änderungen der gesetzlichen Vorgaben schnell reagieren können“, versichert Haider. Mit den Aufbauarbeiten am Salzburger Dom- und Residenzplatzwird deshalb planmäßig am kommenden Wochenende begonnen. Rund 100 Christkindlmarkthütten werden dann an zugeteilten Standorten aufgestellt und verbleiben dort auch in abgeänderter Form über Silvester.