Innsbruck: Wohnpreise binnen 15 Jahren verdoppelt

Bis zu 9000 Euro pro Quadratmeter

In Arzl, Hötting, Höttinger Au, Hötting West und Mariahilf muss man sogar über 5000 Euro pro Quadratmeter für gebrauchte Wohnungen hinblättern, auf der Hungerburg sind es über 6000 €/m². So viel muss man „normalerweise“ nur für neue Wohnungen zahlen, wie in Arzl, Hötting oder in der Innenstadt. Es geht aber noch mehr: Um die 7000 €/m² für eine neue Wohnung zahlt man in Hötting West, Vill/Igls, Mühlau, Mariahilf und Wilten. Am teuersten ist auch hier die Hungerburg, wo der Quadratmeter für eine neue Wohnung fast 9000 Euro kostet.