Carolina Hurricanes nach 9. Sieg auf Rekordkurs

Die Carolina Hurricanes sind auch nach dem neunten Saisonspiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL noch ungeschlagen. Die Hurricanes besiegten am Mittwoch auswärts die Chicago Blackhawks mit 4:3 und sind auf einem historischen Erfolgsweg. Nur die Buffalo Sabres 2006 mit dem Österreicher Thomas Vanek und die Toronto Maple Leafs 1993 sind mit einer längeren Siegesserie (je 10) in die Saison gestartet.