Tennis-Ass wirft Politiker sexuellen Übergriff vor

Kommentar-Anfragen von internationalen Medien blieben bisher unbeantwortet. Auch Zhang und diverse politische Stellen äußersten sich bisher nicht. Obwohl das Posting innerhalb weniger Minuten nach Veröffentlichung wieder gelöscht wurde, kursierten in Chinas engmaschig kontrolliertem Internet Screenshots, etwa in diversen WeChat- und iMessage-Gruppen. Am Mittwoch schien die Internet-Suche nach ihrem Namen blockiert zu sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Laut der „New York Times“ erhielt man in China zwischenzeitlich sogar auf das Wort „Tennis“ keine Treffer. Es sei auch deshalb bisher nicht gelungen, die Echtheit des Postings zu verifizieren, erklärte etwa die „Washington Post“.