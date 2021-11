ÖSV-Star Marco Schwarz verletzt sich bei Einfädler

Schwarz: „Das ist Glück im Unglück“

Und was sagt Schwarz? „Das ist Glück im Unglück. Ich habe eingefädelt und dann hat es mir den Ski gefressen. Das ist blöd gelaufen. Jetzt werde ich gleich mit der Rehabilitation beginnen und schauen, dass ich so rasch wie möglich in den Skizirkus zurückkehren kann“, so unser Skistar nach der Untersuchung.