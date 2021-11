82 Prozent der Studierenden sind vollimmunisiert

Höchste Quoten in Wien und Niederösterreich

Nach Bundesländern ist die Quote in Wien und Niederösterreich am höchsten (84 Prozent), gefolgt von Tirol (83), dem Burgenland, der Steiermark und Vorarlberg (jeweils 82). Unter dem österreichischen Schnitt liegen die Zahlen in Oberösterreich (78), Salzburg (77) und Kärnten (75).