Hartberg mit leichtem Bauchweh eine Runde weiter

„Die erste Hälfte war unglaublich gut“, resümierte Tadic. „Danach sind wir etwas ins Wanken gekommen, aber die Burschen hinten haben das dann gut wegverteidigt.“ Hartberg, das an mehreren Positionen gegenüber der Bundesliga verändert auflief, bekam nach Seitenwechsel noch etwas Probleme. „Wenn man 3:0 führt, muss man das eigentlich souverän runterspielen“, so TSV-Trainer Kurt Russ. „Aber Blau-Weiß hat das nicht schlecht gemacht. Alles in allem war es aber ein verdienter Sieg von uns. Wir wollten im Cup überwintern, das haben wir geschafft.“