Ausreisekontrollen auch in Waidhofen a.d. Ybbs

Es ist fix: Ausreisekontrollen wird es ab Dienstag, 0 Uhr, nun auch in der Stadt Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich geben. Bisher wurden die Bezirke Lilienfeld, Melk, Scheibbs und Amstetten abgeriegelt. Damit werden nun im gesamten Südwesten Niederösterreichs 3G-Nachweise zum Verlassen der eigenen Region notwendig. Am Montagnachmittag gaben auch die oberösterreichischen Behörden bekannt, in den Bezirken Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck Ausreisekontrollen zu verhängen.