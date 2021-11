In mehreren Bezirken herrscht Vollbeschäftigung

„Während die Arbeitslosigkeit im Oktober traditionell saisonal ansteigt, ist sie heuer erstmals seit zwölf Jahren sogar gesunken“, so AMS-Chef Sven Hergovich und Landesrat Martin Eichtinger. In den derzeit von Corona besonders gebeutelten Bezirken Scheibbs und Melk sowie Waidhofen an der Ybbs liegt die Quote unter drei Prozent – und somit auf dem Niveau einer Vollbeschäftigung. Bundesweit liegt Niederösterreich relativ gesehen im Mittelfeld, in absoluten Zahlen mit einem Minus von 4618 Personen liegt man deutlich an der Spitze. Erfreulich: Der Rückgang bei jugendlichen Jobsuchenden betrug stolze 29,3 Prozent.