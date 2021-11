„Alles eingetroffen, wovor wir gewarnt haben“

Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Thomas Szekeres, hat am Dienstag empfohlen, die Drittimpfung gegen das Coronavirus so früh wie möglich wahrzunehmen. „Es ist leider alles eingetroffen, wovor wir schon im Sommer gewarnt haben - die Covid-Infektionszahlen steigen, wobei das Reservoir an ungeimpften Menschen als Motor für die Pandemie wirkt. Auch die Intensivstationen füllen sich wieder und Operationen müssen verschoben werden“, bilanzierte Szekeres.