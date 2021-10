Thomalla zu Zverev: „Du isst so viel Schrott“

Alexander Zverev steht im Finale der Erste Bank Open! Das freut auch seine neue Herzdame Sophia Thomalla, die ihm in Wien die Daumen drückt. Nach seinem Halbfinal-Erfolg gratulierte sie mit einem Siegerbussi. Der Olympiasieger verriet zudem: „Ich esse ein Schnitzel heute Abend... mit Pommes natürlich. Sophia sagt mir die ganze Zeit, wie kannst du die ganze Zeit so viel Schrott essen und noch so dünn sein?“