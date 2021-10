Ab 14 Uhr LIVE: Zverev kracht auf Jungstar Alcaraz

Alcaraz prallt heute im Kampf um ein Finalticket auf den als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev. Der amtierende Olympiasieger setzte sich in einem weiteren dramatischen Dreisatz-Fight gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 6:3 durch. Auf dem Weg zu seinem Turniersieg in Acapulco in diesem Jahr besiegte Zverev seinen Halbfinalgegner Alcaraz glatt in zwei Sätzen. „Er hat sich seit damals extrem verbessert. Er ist auch erst 18, da hat man keinen Druck und will einfach nur Spaß haben - das sieht man ihm auch an. Ich habe einmal gesagt, 2023 wird er in den Top-10 stehen, vielleicht geht es aber auch schneller“, so Zverev.