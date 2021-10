Halbfinale ab 15.30 Uhr LIVE: Sinner gegen Tiafoe

Sinner ist mit einem 7:5, 6:1 gegen den als Nummer vier gesetzten Norweger Casper Ruud nicht nur in das Semifinale eingezogen, sondern hat mit diesem Sieg auch den Sprung in die Top-10 der Weltrangliste geschafft. Vor zwei Jahren hatte der Italiener ebenfalls in der Wiener Stadthalle mit dem Vorstoß unter die 100 besten Tennisspieler der Welt schon einmal einen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt. Sinner hat seine letzten elf (!) Matches in der Halle auf Hartplatz allesamt ohne Satzverlust gewonnen. Zur Halbfinal-Partie gegen Tiafoe sagte er: „Ich habe gegen ihn schon zweimal gespielt. Er ist ein super Spieler mit viel Talent. Das wird mit Sicherheit kein einfaches Match!“