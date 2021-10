Zirkus unter Schock: „Hatten Tränen in den Augen“

Es war ihre bisher bitterste Aufführung! Nur Stunden nach dem Verlust von drei Zirkustieren mussten die Artisten des „Circus King“ in Straßwalchen zurück in die Manege. Mehrere Rinder entkamen in der Nacht aus Freitag aus ihrem Gehege, ein Pkw rammte die Herde. Die Hintergründe des Unglücks sind weiter offen.