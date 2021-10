Zirkus-Rinder: Gitter dürfte geöffnet worden sein

„Die drei Rinder waren wie Familienmitglieder für uns“, erklärt Artur Kaiser am Tag nach der Tragödie. „Die Herde ist jetzt auseinandergerissen.“ Der Chef des Circus King, der noch bis Sonntag in Straßwalchen gastiert, ist fassungslos. In der Nacht auf Freitag hat der Familienbetrieb drei seiner Zirkus-Rinder verloren. Insgesamt sieben Tiere waren am späten Donnerstagabend aus einem Gehege entkommen. Fünf der Rinder machten sich auf den Weg zur B154, der Mondsee Straße. Eine Autolenkerin übersah die ausgebüchste Herde im Ortsgebiet und prallte bei dichtem Nebel in die Zirkustiere.