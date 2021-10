US-Präsident mit langer Privataudienz beim Papst

Thema Abtreibung in den USA sehr umstritten

In den USA sind Abtreibungen seit Jahrzehnten politisch sehr umstritten. Die Regelungen, unter welchen Umständen Abtreibungen legal sind, unterscheiden sich seit dem Urteil „Roe vs. Wade“ des Supreme Court von 1973, das Abtreibungen im ganzen Land grundsätzlich erlaubte, je nach Bundesstaat. Konservativere Bundesstaaten begrenzen Abtreibungen meist stärker. Zuletzt hatte ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz in Texas für Aufsehen gesorgt. Bidens Regierung will es nun mithilfe des Obersten Gerichtshofs zu Fall bringen.