Spielzeugpistole löste in Graz Polizeieinsatz aus

Waffe im Handschuhfach

Beim Eintreffen der Streifen an der Einsatzörtlichkeit konnte der beschriebenen Pkw, besetzt mit zwei Männern, 18 und 20 Jahre alt, sofort erkannt werden. Bei der folgenden Amtshandlung wurden die Personen aufgefordert aus dem Fahrzeug zu steigen und sich am Boden vor dem Pkw hinzulegen. Anschließend wurden die beiden Männer von Polizisten gesichert und durchsucht. Einer der Männer gab an, dass es sich bei der gesuchten Faustfeuerwaffe um eine Spielzeugpistole handle und diese sich im Handschuhfach befinde.