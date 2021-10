Mutmaßlicher IS-Terrorist in Innsbruck vor Gericht

Er sei kein Terrorist, er sei nur streng gläubig, sagt der in Damaskus geborene Muslim, der auch die Bibel und die Tora gelesen hat. Seine Verteidigung hört sich beinah wie die eines Theologie-Studenten an. Er prangert Menschenrechtsverletzungen an Muslimen an und meint sinngemäß, dass in Terror-Diskussionen mit zweierlei Maß gemessen werde. Zum Islamischen Staat habe er keine Meinung.