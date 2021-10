Rechtes Emblem am Helm: Disziplinarverfahren!

Gegen jenen Soldaten, der in einem für den Nationalfeiertag konzipierten Mitmach-(Gewinn-)Spiel ein der rechten Szene zugeordnetes Raben-Emblem am Helm trug, wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, am Mittwoch via Twitter mit. Das Tragen von zivilen Abzeichen auf der Uniform ist verboten, betonte er.