Ostarrichi-Kaserne hat nun endlich Handy-Empfang

„Laufende Investitionen“

Bis zum Bau des neuen Mastes auf dem Dach der Kaserne gab es in der Amstettner Katastralgemeinde Schönbichl kaum Handyempfang. Nun profitieren nicht nur die Grundwehrdiener und Berufssoldaten, sondern auch die Anrainer in Schönbichl. Die Verteidigungsministerin betont übrigens, laufend in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren. In der Ostarrichi-Kaserne sei bereits 2018 WLAN in den Unterkünften der Rekruten installiert worden.