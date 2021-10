Büro-Gebäude des Landes macht Platz für Wohnungen

Bis 2026 übersiedeln rund 1200 Landesmitarbeiter in das neue Dienstleistungszentrum am Hauptbahnhof. Damit werden neun Bürogebäude in Landesbesitz frei. Zumindest in einem davon sollen bis zu 200 geförderte Mietwohnungen entstehen. Allen anderen Immobilien droht nach wie vor der Verkauf am freien Markt.