Stadt hat kein Interesse an Landes-Immobilien

Derzeit arbeitet das Land an einer Liste, welche Gebäude sich für einen Verkauf anbieten würden. So könnten etwa in jenen drei Häuser in der Michael-Pacher-Straße Wohnungen entstehen, heißt es. „Derzeit gibt es noch keine Detailüberlegungen, ob die Objekte am freien Markt landen, oder ob es eine Lösung mit der Stadt oder dem Bund geben wird“, heißt es aus Haslauers Büro.