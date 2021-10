Bau-Milliardär dreht Senioren die Heizung ab

Zur Erklärung: Das Ehepaar Hanner (Jahrgang 1933), ehemalige Wirtsleute am Marienhof und Eltern von Haubenkoch Heinz Hanner, haben ein lebenslanges im Grundbuch eingetragenes Wohnrecht für ihre Wohnung im ersten Stock, wobei auch die Nutzung der gesamten Liegenschaft inbegriffen ist. Im Jahr 2018 ersteigerte jedoch die ZMI GmbH – die über zwei Ecken zur Haselsteiner Familien-Privatstiftung gehört – die Liegenschaft in Mayerling zu einem sehr günstigen Preis. Wohl auch, weil das großzügige Wohnrecht der Hanners so manche Investoren abgeschreckt hatte.