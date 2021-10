Flucht vor Beamten endet mit Crash in Polizeiauto

Der 16-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit dem Moped auf der L218 in Buch in Fahrtrichtung Norden. Da er ohne Kennzeichen unterwegs war, versuchte die Polizei ihn anzuhalten. Der Jugendliche ignorierte das jedoch, setzte seine Fahrt fort und missachtete in weiterer Folge mehrere Anhaltungen bzw. Geschwindigkeitsbeschränkungen. „Durch etliche riskante Überholmanöver wurden andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen und jähen Abbremsen genötigt und dadurch gefährdet“, heißt es von den Beamten.