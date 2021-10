Treffen mit der „Ex“ sorgt für besondere Brisanz

Noch keine Rückkehrer

Salzburg ging trotz der langen Ausfallliste auch in den letzten fünf Partien (dazu der Champions League-Auftritt in Bozen) nur einmal leer aus. Und das mit 0:1 in Laibach unglücklich. Die stark verjüngte McIlvane-Truppe ist weiter gefordert: Kein Crack kommt zurück, dafür fällt wohl auch Paul Huber krank aus.