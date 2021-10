Forscher findet zwei neue Pflaumen-Sorten

Streuobstwiesen sind besonders artenreich

Nun geht es darum, dass die Pflaumen auch erhalten bleiben. „Denn Streuobstwiesen sind die artenreichsten Lebensräume in ganz Europa.“ Beim großen Streuobstfest am Sonntag in Neumarkt in der Steiermark kann man sich über die neuen Sorten informieren - und über mehr als 600 andere alte, steirische Obstsorten.