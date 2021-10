44 Prozent! ICE-Klubs tut Corona-Fanschwund weh

Den größten Verlust gibt es in Linz: Das Minus von 61 Prozent hat allerdings auch mit den letztjährigen Turbulenzen um den Klub zu tun. Aber auch Graz hat im Schnitt erst 1200 Zuschauer statt 2636 - ein Minus von 55 Prozent. „Die Leute trauen sich wegen der Pandemie nicht in die Halle“, so Graz-Präsident und Liga-Boss Jochen Pildner-Steinburg.