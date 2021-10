Warum der Herdenschutzhund-Trend problematisch ist

Was passiert mit den Hunden, die abgegeben werden, üblicherweise?

Die Anzahl der Herdenschutzhunde in Tierheimen steigt dramatisch. Dadurch kommt es unumgänglich zu einer großen Gefährdung von Mitarbeitern, Pflegern und Tierärzten. Wer das Wesen eines Herdenschutzhundes versteht, weiß, was es für sie bedeutet, eingesperrt zu werden. In der Regel werden die herausfordernden Hunde einige Male fehlvermittelt, durch unpassendes Training in ihren Verhaltensweisen verstärkt und landen dann schlichtweg entweder in isolierter Sicherheitsverwahrung oder verschwinden still und leise.