Herdenschutzhunde als Lösung für das Wolfsproblem?

Experten kritisieren heimische Wolfspolitik

Bei richtiger Haltung geht von den Hunden laut dem Bauern keine Gefahr für den Menschen aus. Doch: „Herdenschutz steckt in Österreich in den Kinderschuhen“, meint Steiner. Auch WWF-Wolfsexperte Christian Pichler sieht im Einsatz von Hunden einen Weg, um der Bedrohung Herr zu werden. „In anderen Ländern setzt man erfolgreich seit Jahren auf solche Methoden. Nur in Österreich hat man die Verwendung solcher Hunde verlernt“, kritisiert Umweltschützer Pichler. Von Seiten der Politik fehle der Wille, um solche Schutzmethoden nach alter Schule zu fördern, so Pichler.