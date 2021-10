Angelina Jolie mit den Kindern in „Superisolation“

„Superhelden in Superisolation“

Denn eigentlich hätten die Stars des „Eternals“-Films Stargäste der Veranstaltung „Women in Hollywood“, die von der Modezeitschrift ausgerichtet wurde, sein sollen. Doch alle fünf sagten ihren Auftritt ab, wie Garcia dem enttäuschten Publikum verriet. „Die Superhelden befinden sich aktuell in Superisolation, um alle zu schützen“, erklärte diese.