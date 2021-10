Bitschi will Maßnahmen gegen steigende Spritpreise

Pro Liter Diesel gehen laut Bitschi über 39,7 Cent direkt an den Staat. Für einen Liter Benzin seien es 48,2 Cent. „Hier hat der Finanzminister also genügend Spielraum, um durch eine kurzfristige Senkung der Mineralölsteuer dafür zu sorgen, dass all jene, die auf das Auto angewiesen sind, nicht auf der Strecke bleiben", meint der FPÖ-Chef.