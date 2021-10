„Lueg-Fakes“ ärgern Gurgiser: „Tunnel kommt nie!“

Transitforum sieht „Ablenkungspolitik“

„Verträge sind einzuhalten – pacta sunt servanda. Wenn das nicht mehr gilt, herrscht Anarchie. Sich nun von abtretenden Bürgermeistern in die Tunnelfalle locken zu lassen, Vereinbarungen nicht mehr einhalten zu wollen und der lärmgeplagten Bevölkerung etwas vorzugaukeln, was selbst von der Landesregierung über Jahre verschenkt wurde (zuerst die Brennerautobahn AG und dann die Eingliederung der Alpenstraßen AG in die Asfinag), ist eine völlig unglaubwürdige Ablenkungspolitik auf dem Rücken genau der Bevölkerung, die man nun angeblich vor der Gemeinderatswahl wieder schützen will.“