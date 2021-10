Klage gegen Canon: Ohne Tinte kein Scan oder Fax

Wie „Bleeping Computer“ berichtet, wurde die Klage bei einem Bezirksgericht in New York eingereicht und fordert mindestens fünf Millionen Dollar Schadensersatz, zuzüglich Zinsen, Gebühren und Prozesskosten. Der Kläger, David Learcraft, hatte bei der Verwendung seines Pixma-MG6320-Druckers von Canon überraschend festgestellt, dass das Multifunktionsgerät sich weigerte, Dokumente zu scannen oder zu faxen, wenn dem Drucker die Tinte ausging. Da zum Scannen oder Faxen jedoch keine Tinte erforderlich sei, sollten die Funktionen auch dann weiter zur Verfügung stehen, wenn keine Tinte im Gerät ist, so das Argument.