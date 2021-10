„Die Hingabe ist beeindruckend“

Mein Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Bis zum 18. Lebensjahr habe ich in Berlin gelebt, bin dann zum FC Bayern gegangen. In Berlin war es nicht so schön grün, gab’s kein so tolles Panorama, sind die Leute nicht so nett wie hier. Von klein auf musste ich mich durchsetzen. In der Schule hat sich rausgestellt, dass ich was kann, das mir Anerkennung gebracht hat. Andere haben mich in Ruhe gelassen, weil ich Fußball gespielt habe. Das prägt. Wenn du in eine heile Welt kommst wie bei den Bayern, wo die einzige Voraussetzung ist, dass du immer gewinnst, kann dir das nicht viel anhaben. Das war dann im Gegensatz zu dem davor ein Klacks.