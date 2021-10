Neue Trinkbrunnen entlang des Iseltrails

Eine Plattform, Sitzmöglichkeiten und der Trinkbrunnen sind die neuen Attraktionen bei der Glanzer Brücke. Beim Startpunkt der zweiten Iseltal-Etappe errichtete man dieses kleine Idyll, auf das Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO), besonders stolz ist: „Es war eine gemeinsame Idee, Tankstellen einzurichten. Das gibt es sonst nirgendwo und soll es bald in jedem Ort des Iseltrails geben.“ Damit will man für Wanderer auf der Erlebnisroute neue Kraftplätze schaffen. Zudem könne man Müll vermeiden: „Die Leute müssen nicht mit Plastikflaschen durch die Gegend wandern. Sie haben so die Möglichkeit, frisches Quellwasser aufzutanken.“