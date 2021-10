LIVE: St. Johann trifft auf Austria Salzburg

Die St. Johanner Alpenarena lädt zum Regionalliga-Gipfeltreffen: Der Leader trifft heute (19.30, live auf Krone.tv und fan.at) zu Hause auf den Tabellenzweiten Austria Salzburg. „Die Anspannung ist schon groß“, gestand St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Nervös ist man im Pongau vier Spieltage vor Schluss aber nicht, sechs Punkte benötigt die Lottermoser-Crew noch für den Aufstieg in die Regionalliga West. Aber: „Je früher wir den Aufstieg fixieren, desto besser.“



Abwehrchef Lukas Beran kehrt nach Rot-Sperre wieder zurück. Man werde eine schlagkräftige Truppe auf den Platz stellen, versicherte der Trainer. Von einer Favoritenrolle aufgrund der Tabellensituation will Lottermoser nichts wissen: „Wir sind auch nicht als Favorit in die Saison gestartet“. Sein Gegenüber, Christian Schaider, erwartet ein „Duell auf Augenhöhe“, St. Johann stehe nicht umsonst ganz oben. Das Ziel ist dennoch klar: „Wir wollen natürlich drei Punkte holen.“ Der Bayer kann beinahe aus dem Vollen schöpfen, will von einer Vorentscheidung um die Winterkrone aber noch nichts wissen. „Danach sind noch drei Spiele offen.



Für die Mentalität wäre ein Sieg aber wichtig, zudem würde der Druck hinsichtlich Top-2-Platz etwas abfallen.“ Zahlreiche (nicht nur violette) Fans werden die Arena in einen Hexenkessel verwandeln, laut Lottermoser herrsche ein „Riesen-Interesse“.



Drei weitere Duelle

Neben dem Schlager stehen drei weitere Partien auf dem Programm. Die zuletzt siegreichen Grödiger haben Riesentöter Kuchl zu Gast. Schlusslicht SAK empfängt kriselnde Anifer, Seekirchen muss zu Wals-Grünau.