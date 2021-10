Wirtschaftsraum Graz-Ost ringt um Öffi-Lösung

Politik ist am Zug

Die Politik ist sich des Problems durchaus bewusst. Seitens Verkehrsressort des Landes heißt es: „Die Wiederaufnahme der Überlegungen zur Erschließung dieser Region im Schienenverkehr werden schon angestellt, zum Beispiel eine S-Bahn nach Fernitz.“ Eine Lösung soll im Zuge des regionalen Mobilitätsplanes gefunden werden. Der Bereich Graz-Umgebung Südost soll voraussichtlich Anfang 2022 in Angriff genommen werden. Auch die Stadt Graz hat dieses drängende Thema am Radar: Der Grazer Südosten werde im Zuge der „Mobilitätsstrategie 2040“ stärker beleuchtet, betont Chef-Verkehrsplaner Wolfgang Feigl.