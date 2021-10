Technik aus Tirol sorgt für sichere Tunnel

Die Sicherheit in Straßentunnel muss regelmäßig überprüft werden. Autofahrer merken das an Sperren und teils zeitintensiven Umleitungen. Neue Formen von Kontrollsystemen entwickelt das Innsbrucker Ingenieurbüros Dibit Messtechnik. Gemeinsam mit Partnern tüftelt das Unternehmen an immer neuen Tunnelscannern.