Peinlich! In 180 Minuten kein einziger Torschuss

Die jüngsten Generationen im Nationalteam werden oft als die besten seit Langem bezeichnet - was mit den Tickets für die EURO 2016 bzw. 2021 durchaus zum Ausdruck kam. Doch in der WM-Qualifikation bleibt Österreich erneut so gut wie alles schuldig - trotz einer machbaren Gruppe! Die „Krone“ verglich die Bilanz Österreichs nach acht Spieltagen bei den zehn WM-Anläufen seit 1982 in einer Fünfer- bzw. Sechser-Gruppe. Das Ergebnis: Mit aktuell nur zehn Punkten rangiert das ÖFB-Team in diesem Ranking in den „Flop 5“ der schwächsten Qualis, ebenso mit den neun Zählern beim gescheiterten Anlauf für die WM 2018.