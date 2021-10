Foda hofft und kämpft - „Boss“ ist gefordert!

Fakten, an denen auch der Teamchef nicht rütteln kann, Fakten, die auf dem Tisch liegen und belegen, dass Österreichs Team nach der EURO nie in die Gänge kam. Klar wiegen einige Ausfälle schwer, aber erst am 21. März hatte Foda, nachdem er einen 43-Mann-Großkader auf 29 Spieler reduziert hatte, gesagt: „Alle zu Beginn nominierten Spieler sind ein wichtiger Bestandteil des Teams, ich weiß, dass ich auf jeden zählen kann.“