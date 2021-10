„Wir von der MFG laden alle ein, mitzureden“

Im Landtag ist sie jetzt drin, „die Partei ohne Politiker“. Sie sagen auf Ihrer Homepage, sie „werden Politik anders leben, neu interpretieren und die Bevölkerung überall dort miteinbinden, wo es nur geht“. Wie wird das in der Praxis der Landtagsarbeit aussehen? Wie wollen Sie verhindern, dass Sie sozusagen vom System gleich wieder verschluckt werden?

Wir werden das beibehalten, womit wir die Zustimmung so vieler Wählerinnen und Wähler gewonnen haben: Das heißt, wir machen regelmäßige Treffen im ganzen Land, die von unseren Bezirkssprechern organisiert werden. Dort gibt’s immer Fachgruppen, die zu bestimmten Themen arbeiten, und genau diese Themen und Ideen bringen wir dann in den Landtag ein. Damit dort umgesetzt wird, was gesetzlich möglich ist.