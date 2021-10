Rekord: Schwimmerin durchquert 44 Mal Ärmelkanal

„Ich habe lange darauf gewartet, diese Schwimmstrecke zu feiern“, so McCardel in Pointe de la Courte Dune in Nordfrankreich, dem Ziel ihrer „Reise“. In die australische Fahne gehüllt, winkte sie jubelnd Helfern und Unterstützern zu, die an Bord eines Begleitboots das Schiffshorn erklingen ließen.