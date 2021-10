„Bin dem Schlepper im Sprint nachgelaufen“

Eigentlich ist der Wiener Polizist Stefan W. vor zwei Jahren in die Kraftfahrabteilung gewechselt, um keinen Verbrechern mehr nachlaufen zu müssen. Und schon gar nicht in seiner Freizeit. Nie hätte der passionierte Leistungssportler damit gerechnet, dass er ausgerechnet im Zuge eines Trainingslaufs in Mannswörth (NÖ) in eine Verfolgungsjagd „stolpern“ würde - und sich ein Rennen mit einem flüchtigen Schlepper liefert.