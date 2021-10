Budget: Corona und kleine Tricks

Nun, in der Tat: Österreich hat als Staat den Corona-Elchtest finanziell fürs Erste bestanden. Natürlich, die Verschuldung ist hochgeschnellt, das Defizit genauso, aber: Alles ist noch in einem Rahmen geblieben, der in den nächsten Jahren abgearbeitet werden kann. Österreich wird zu den wirtschaftlich stabilen Ländern zählen, und das ist in Zeiten wie diesen schon wertvoll.